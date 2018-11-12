ММК успешно осваивает перспективные рыночные ниши

Стратегией Магнитогорского металлургического комбината (Магнитогорск, Челябинская область) на ближайшие годы являются дальнейшие инвестиции в модернизацию оборудования с целью повышения эффективности и снижения экологической нагрузки, рассказал начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу ПАО «ММК» Евгений Сарана.

Выступая на 21-й Международной конференции «Российский рынок металлов» 12 ноября в Москве, он отметил, что рынок металлопродукции уже прошел свою точку насыщения, а значит, закончился период экстенсивного развития. «В будущем в условиях профицита предложения на ограниченных рынках наиболее конкурентоспособными будут компании, которые сейчас вкладывают средства не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и повышение компетенций в выпуске нишевых продуктов», – отметил Сарана.

В качестве примера успешной адаптации к новой рыночной конъюнктуре он привел стратегию ММК, сосредоточившегося на закреплении в перспективных рыночных нишах. Одним из шагов в данном направлении стало вхождение в состав Группы ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода – единственного в России производителя электрооцинкованного проката и первого в стране производителя проката с полимерным покрытием по технологии Print. Это позволило Группе ММК не только стать крупнейшим производителем оцинкованного проката и проката с покрытиями в России, но и существенно расширить сортаментную линейку.

Другим стратегическим для ММК нишевым продуктом является прокат для автопрома. На сегодняшний день Магнитка – ведущий поставщик металлопродукции для российского автомобилестроения: в 2017 году в адрес отрасли было отгружено почти 530 тысяч тонн металлопродукции комбината. В мае 2018 года в Татарстане компания совместно с турецкими партнерами открыла новый сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Он ориентирован на производство стальных заготовок, используемых при создании деталей автомобилей. Производственные мощности сервисного металлоцентра – до 60 тыс. тонн в год.

Также ММК в последние годы успешно реализует программу освоения производства и продвижения высокопрочных и износостойких сталей и изделий из них, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Это импортозамещающая продукция, которая имеет самый широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги.

Наконец, в условиях растущей конкуренции компании вынуждены искать и выходить на новые рынки сбыта. В рамках реализации этой задачи ММК создал свой Торговый дом, которому в ноябре этого года исполнилось 10 лет. Торговый дом ММК продвигает продукцию Группы ПАО «ММК» к конечным потребителям за счет сокращения посреднических звеньев, времени и стоимости доставки. Суммарные продажи ТД ММК в России и Казахстане уже превысили показатель 1,5 млн тонн металлопродукции ежегодно и продолжают увеличиваться, сообщает пресс-служба ММК.