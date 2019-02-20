ММК увеличил отгрузку продукции для трубопрокатчиков

В Магнитогорске состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Трубная металлургическая компания». Стороны подвели итоги совместной работы в 2018 году и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

По итогам 2018 года на трубные предприятия ПАО «ТМК» было отгружено 504,6 тыс. тонн плоского проката производства ПАО «ММК». Это почти на 10 % превышает показатели отгрузки 2017 года. На заседании были подведены итоги выполнения протокола предыдущего координационного совета, рассмотрены вопросы качества металлопродукции и освоения новых видов металлопроката для нужд Трубной металлургической компании. Стороны обсудили совместное участие в перспективных проектах и другие актуальные вопросы по развитию сотрудничества. Следующий координационный совет стороны запланировали провести в сентябре текущего года в городе Волжский.

В работе нынешнего координационного совета приняли участие руководители и специалисты технических и коммерческих служб ПАО «ММК» и ПАО «ТМК», а также входящих в состав Трубной металлургической компании Волжского и Северского трубных заводов. Такого рода мероприятия являются традиционными – нынешний координационный совет стал уже 26-м по счету.

Дважды в год представители двух компаний встречаются поочередно на площадке покупателя и продавца для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, решения важных стратегических задач и определения перспективных направлений деятельности, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».