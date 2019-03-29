ММК в 2018 году реализовал на внутреннем рынке 98% сортового проката

Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2018 года реализовал около 1,8 млн тонн длинномерного проката, из которых 98% было направлено на внутренний рынок, включая страны СНГ.

Об этом рассказал на проходящей в Москве конференции «Сортовой и фасонный прокат: новая конфигурация рынка» ведущий специалист отдела отраслевых продаж ПАО «ММК» Александр Маргишвили. По его словам, несмотря на усиливающийся профицит мощностей на рынке сортового проката России (загрузка в целом по стране составляет менее половины), продажи сортового проката Магнитки в 2018 году остались примерно на уровне предыдущего года и составили около 1,8 млн тонн. Сортопрокатные мощности ММК работают с полной загрузкой. При этом на российский рынок пришлось 78% отгрузки, еще 20% составили продажи в страны СНГ, оставшиеся 2% пошли на экспорт в дальнее зарубежье.

Тенденцией последнего времени для ММК является стремление снизить долю рядового сортамента и увеличить долю более маржинального отраслевого сорта, на который уже приходится около 30% продаж. Компания наращивает продажи сортового проката через собственную сбытовую сеть – ООО «Торговый дом ММК», который насчитывает свыше 30 подразделений в России, включая производственную площадку в Щелково, сервисный металлоцентр (СМЦ) в Магнитогорске, а также пять складских площадок в Казахстане. С 2014 года объем продаж сортового проката Торговым домом ММК в России и Казахстане вырос на 23%: с 315 тыс. до 387 тыс. тонн. Ключевыми направлениями развития продаж сортового проката для ММК являются освоение новых рынков и товарных сегментов, постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение клиентского сервиса, внедрение IT-технологий и совершенствование бизнес-процессов.

9-я Общероссийская конференция «Сортовой и фасонный прокат: новая конфигурация рынка», организованная отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», проходит 28-29 марта в Москве и Калужской области. Её участники – руководители и специалисты компаний, производящих, поставляющих и перерабатывающих арматурный и фасонный прокат, представители металлоторговых компаний и СМЦ, предприятий промышленной и строительной отраслей, государственных ведомств, научно-исследовательских организаций и аналитических агентств. В фокусе внимания мероприятия – оценки ведущих экспертов рынка производства и потребления сортового проката в России и за рубежом; сбытовая и инвестиционная политика отечественных производителей сортового проката в 2019 году; новые производственные проекты, оценки рынков сбыта сорта в ближайшей перспективе, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».