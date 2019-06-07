ММК в партнерстве с «Делойт» разработает новую стратегию цифровизации бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия.

Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

ММК принял решение обновить свой цифровой портфель в рамках стратегии развития компании до 2025 года. Для этого «Делойт» подготовит дорожную карту цифровизации комбината на среднесрочный период. Она будет включать наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса, сообщает пресс-служба комбинтата.

«ММК и «Делойт» связывают давние партнерские отношения. Компания не раз подтверждала свою высокую компетентность по широкому спектру вопросов, имеющих стратегическое значение для Магнитогорского металлургического комбината. Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере цифровой трансформации будет не менее эффективным и принесет взаимовыгодные результаты», – отметил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин.

По результатам предварительного исследования эксперты «Делойта» отметили, что применение прогрессивных технологий имеет значительный потенциал для ММК. Это связано с тем, что компания обладает обширной цифровой историей и базой производственных данных, обновляющейся в режиме реального времени.