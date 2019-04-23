ММК вложил в экологию в 2000–2018 годах более 58 млрд рублей

Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в 2000–2018 годах превысили 58 млрд рублей – в том числе 9 млрд рублей только в прошлом году, говорится в экологическом отчете компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Документ подготовлен с целью максимально полного информирования всех заинтересованных сторон об усилиях компании в области экологической безопасности. В отчете нашли отражение основные принципы Экологической политики ММК, результаты природоохранной деятельности за период с 2000-го по 2018 год, а также ключевые направления реализации стратегической инициативы «Чистый город».

Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, ПАО «ММК» придает первостепенное значение вопросам обеспечения экологической безопасности и совершенствования системы управления охраной окружающей среды. Производственная деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями законодательства России в области охраны окружающей среды и международного стандарта ISO 14001:2015.

Среди основных направлений природоохранных инвестиций Магнитки – реализация мероприятий по защите атмосферного воздуха и деятельность, направленная на снижение негативного воздействия на водные объекты. Большое внимание уделяется также комплексной работе по использованию промышленных отходов в собственном производстве и рекультивации нарушенных земель. Результатом проведенной работы стало снижение с 2000-го по 2018 год валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных – в 2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – в 2,9 раза. Сегодня 100% промышленных сточных вод используется в оборотном водоснабжении.

Экологические программы ММК вписаны в экологическую стратегию всей страны. В соответствии с указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть реализованы в двенадцати крупных промышленных центрах, в числе которых Челябинск и Магнитогорск. Ключевыми элементами комплексного плана, принятого в отношении Магнитогорска, стали проекты Магнитогорского металлургического комбината, разработанные в рамках реализации стратегической инициативы ММК «Чистый город».

Данная экологическая программа является частью Стратегии развития компании до 2025 года и преследует цель снижения в течение шести лет комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска до уровня 5 единиц (соответствует понятию «Чистый город»), а также достижения технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответствующих наилучшим доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в России. В рамках стратегической инициативы предусмотрены строительство новых и реконструкция действующих природоохранных сооружений, коренная реконструкция первого передела с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования.

Реализация мероприятий стратегической инициативы «Чистый город» позволит до 2025 года снизить валовые выбросы в атмосферный воздух на 18,4 тыс. тонн, а выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ 1 и 2 класса уменьшить в 10 раз. Сбросы загрязняющих веществ при этом планируется снизить на 37,5 тыс. тонн. Ежегодно будут перерабатываться в производстве отходы в объеме не менее 2,3 млн тонн. Запланирована ежегодная рекультивация 20 тыс. кв. м площадей отработанных карьеров. В рамках городской программы озеленения на территории Магнитогорска будут высажены 11 тыс. деревьев и кустарников. Общие инвестиции ММК в реализацию экологических проектов за период с 2018-го по 2025 год превысят 38 млрд рублей.

Ознакомиться с экологическим отчетом ПАО «ММК» можно здесь, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».