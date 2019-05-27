ММК вновь стал победителем конкурса РСПП

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Второй год подряд компания одерживает победу в номинации «За развитие кадрового потенциала».

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Второй год подряд компания одерживает победу в номинации «За развитие кадрового потенциала».

Церемония награждения победителей конкурса прошла 24 мая в Москве и была приурочена ко Дню российского предпринимательства. В ней приняли участие руководители Минпромторга, Минэкономразвития, Минтруда, а также различных предпринимательских объединений.

Магнитка уже неоднократно получала награды всероссийских и отраслевых конкурсов, отмечавшие высокие стандарты кадровой политики одной из ведущих металлургических компаний страны. Основа кадрового потенциала Группы ММК – работники, обладающие широким спектром компетенций и высокой профессиональной квалификацией. Ежегодно ряды компании пополняют не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и кадрового резерва в Группе ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам. В 2018 году в ПАО «ММК» прошли обучение 12 756 работников, затраты на эти цели превысили 100 млн рублей. Среди основных направлений кадровой подготовки – Школа молодого специалиста, Корпоративный университет, Школа генерального директора.

Руководители различных уровней, прошедшие конкурсный отбор, направляются на обучение в ведущие российские и международные бизнес-школы. На регулярной основе работники производственных подразделений предприятий Группы направляются в обучающие центры для получения второй профессии и обучения на курсах повышения квалификации. В рамках развития управленческого потенциала предприятия Группы активно сотрудничают с ведущими экономическими и управленческими школами бизнес-образования России по программам МВА. Для расширения и развития компетентности сотрудников в Группе ПАО «ММК» активно практикуются стажировки работников в других подразделениях, по результатам этих стажировок предприятия получают возможность комплектования возникающих вакансий за счёт внутренних ротаций. Именно на развитие кадрового потенциала ориентирована реализуемая в рамках Стратегии развития компании на период до 2025 года стратегическая инициатива «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО «ММК».

Российский союз промышленников и предпринимателей уже более десяти лет проводит Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, эффективность, устойчивость». В нем традиционно принимают участие российские предприятия всех видов деятельности, форм собственности и размеров. В 2018 году в конкурсе приняли участие около 300 организаций из 43 регионов России, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».