ММК вновь завоевал награды выставки инновационных технологий «Архимед»

Магнитогорский металлургический комбинат удостоился нескольких медалей и дипломов XXII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», прошедшего в российской столице в конце марта.

Экспертная комиссия и международное жюри Салона «Архимед-2019» наградили дипломом и золотой медалью ПАО «ММК» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» за совместную разработку «Хладостойкая сталь высокой прочности». Были отмечены и другие их совместные проекты. Так, разработка «Способ производства хладостойкого листового проката» была удостоена диплома и серебряной медали Салона, а разработки «Способ производства высокопрочного штрипса для труб магистральных трубопроводов» и «Хладостойкая свариваемая сталь для конструкций, работающих в экстремальных условиях» – получили бронзовые медали.

По итогам форума ММК был также награждён дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия. Кроме того, комбинат стал обладателем диплома за вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

22-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» прошел 26-29 марта в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». В этом крупнейшем мировом изобретательском форуме приняли участие в этом году более 300 организаций из 35 стран и 44 регионов Российской Федерации. Инновационный потенциал ПАО «ММК» был представлен четырьмя запатентованными разработками в области хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».