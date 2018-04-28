ММК вошел в тройку ведущих экспортеров Большого Урала и Западной Сибирки

Третье место в ежегодном рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири "Уральский экспортер-100" заняла Группа ММК.

Аналитический центр "Эксперт" изучил экспортную деятельность компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2017 года. В результате были составлены рейтинги крупнейших экспортеров (100 компаний) и подразделений федеральных холдингов (50 компаний).

Группа Магнитогорского металлургического комбината с показателем экспорта в 2017 году свыше 1,8 миллиарда долларов заняла в ТОП-100 крупнейших уральских экспортеров третье место. Это лучший показатель для компаний металлургического комплекса. За год объем поставок за рубеж в денежном выражении вырос на 28,9%.

Как сообщает пресс-служба ММК, компания поставляет свою продукцию в 46 стран. В прошлом году отгрузка металлопродукции на экспорт (без учета стран СНГ) превысила 2,8 миллиона тонн. Крупнейшим экспортным рынком для ММК является Ближний Восток, куда отгружается порядка двух третей всей экспортной продукции в дальнее зарубежье.

В рейтинге 100 экспортеров Уральского региона компании ранжируются по экспортной выручке, выраженной в долларах США, без учета экспорта в страны Таможенного союза. В основной рейтинг включены только компании-экспортеры, головной офис которых находится на территории Урало-Западносибирского региона: в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской (включая автономные округа) областях, Пермском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия.