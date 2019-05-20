ММК завершает строительство второй очереди современной аглофабрики

Новая высокотехнологичная аглофабрика ММК, запуск второй очереди которой планируется в ближайшее время, может принести компании дополнительно около 40 млн долларов к EBITDA ежегодно. Помимо роста производительности, она обеспечит существенное снижение техногенного воздействия на окружающую среду. Об этом представители предприятия рассказали в ходе встреч с инвесторами на международной конференции Global Metals, Mining & Steel в Барселоне, сообщает пресс-служба компании.

Делегацию Магнитки на этом мероприятии, организованном Bank of America Merrill Lynch, возглавлял генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Аглофабрика №5 рассчитана на производство до 5,5 млн тонн высококачественного сырья в год. Агломерат с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и снизить расход кокса, благодаря чему затраты на выплавку одной тонны чугуна, произведенного с использованием агломерата новой фабрики, снизятся на 8 долларов. Первая очередь аглофабрики была введена в строй в апреле этого года.

При организации производства на объекте использованы наилучшие доступные, энергосберегающие технологии, которые гарантируют радикальное повышение экологической безопасности. Выбросы пыли в атмосферу сократятся на 2,1 тыс. тонн в год, диоксидов серы – на 3,5 тыс. тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и почти на четверть – выбросы бензапирена.

Строительство новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии Магнитогорского металлургического комбината, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление первого передела. ММК уже приступил к финансированию проектных работ по строительству новой коксовой батареи, с запуском которой будет постепенно выведено из строя пять старых батарей. В планах также строительство новой домны, призванной заменить три старые. В реализации своей инвестиционной программы ММК ориентируется на дальнейшее снижение себестоимости при одновременном росте качества продукции и придавая первостепенное значение вопросам охраны окружающей среды.