Молочная отрасль Челябинской области нуждается в значительных инвестициях

Челябинская область нуждается в значительных инвестициях в модернизацию молочной отрасли. Сегодня молочное животноводство на Южном Урале по-прежнему остается наименее привлекательной подотраслью сельского хозяйства наряду с мясным животноводством.

Так, в 2018-м году в хозяйствах всех категорий было произведено 429,7 тысячи тонн молока, что ниже показателей 2017-го года на 3,3 тысячи тонн. По мнению экспертов, рост валового производства молока без увеличения поголовья коров, строительства и модернизации молочных ферм невозможен.

Об этом сегодня, 23-го мая, в своем выступлении перед членами комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (председатель – Александр Берестов) говорил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

По его словам, основной проблемой молочного животноводства является устаревшая материальная база ряда предприятий и низкая инвестиционная привлекательность отрасли в силу ее специфики и климатических условий Челябинской области.

В 2019-м году на повышение продуктивности в молочном скотоводстве сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, занимающимся производством молока, направят субсидии в размере 101,6 миллиона рублей (в прошлом году – 94,6 миллиона рублей). На производство и реализацию товарного молока в этом году направят субсидии в размере 137-ми миллионов рублей (как и в 2018-м). На возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров в 2019-м году выделят, как и в 2018-м, сорок миллионов рублей. На поддержку племенного животноводства (мясного и молочного) в этом году планируется потратить 140 миллионов рублей (в прошлом году речь шла о 80-ти миллионах).

В настоящее время на Южном Урале реализуется три инвестиционных проекта по строительству ферм в общей сложности на 1800 голов (совхоз «Акбашевский», «Коелгинское имени Шундеева», племзавод «Россия»).

В 2019-м году в областном бюджете на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса предусмотрены средства в размере 115-ти миллионов рублей.

Заслушав доклад Алексея Кобылина, члены комитета ЗСО по аграрной политике рекомендовали региональному минсельхозу оказать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении материально-технической базы молочного животноводства и рассмотреть возможность разработки комплекса мероприятий, направленных на увеличение поголовья коров в хозяйствах всех категорий.