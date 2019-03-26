Мост на Троицком тракте будет построен за год

В ближайшее время в Челябинске начнутся работы по строительству нового путепровода через железнодорожные пути на Троицком тракте. Предварительно они будут завершены в мае 2020 года.

В Челябинске в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» определен подрядчик на производство строительно-монтажных работ на мосту на Троицком тракте. Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства Администрации города.

Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта было начато еще в 2011 году. Проектом предусмотрено возведение нового путепровода через железнодорожные пути в районе Металлобазы. Но была выполнена только часть работ. Их завершение отодвигалось несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Очевидно, что дальше тянуть уже нельзя. Поэтому принято решение начать строительство нового моста через железнодорожные пути на Троицком тракте. И невозможно запустить этот стратегический объект без сопутствующей дорожной инфраструктуры. Поэтому параллельно будет вестись реконструкция улицы Дарвина, вплоть до кольца на пересечении с улицей Блюхера. Деньги на этот проект у нас есть, торги проведены, за год работы будут завершены», - сказал глава города Челябинска Владимир Елистратов.

По итогам торгов сметная стоимость проекта, которая включает в себя сопутствующую дорожную инфраструктуру, составила 824 миллиона рублей. Реализация дорожно-строительных мероприятий на объекте позволит увеличить пропускную способность в 2,5 раза, демонтировать существующий путепровод, находящийся в предаварийном состоянии.

Добавим, что строительство транспортной развязки выполняется в комплексе с реконструкцией линейных объектов - ул. Дарвина от ул. Блюхера до Троицкого тракта и кольца по улице Дарвина — Блюхера. Это обусловлено необходимостью увеличения пропускной способности этой важной магистрали, осуществляющей связь промышленных и жилых районов города между собой и выход их на внешние направления, а также обеспечение условий безопасности движения транспорта и пешеходов.

В проекте реконструкции улицы Дарвина предусмотрено расширение существующей проезжей части до 6 полос, реконструкция местного проезда вдоль частного сектора, строительство системы водоотвода, обустройство остановочных комплексов, реконструкция светофорных объектов, устройство наружного освещения, озеленение улицы сортами деревьев газоустойчивых пород, которые отделят жилую застройку от транспортной инфраструктуры.