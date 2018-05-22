«МРСК Урала» банкротит сбытовой актив

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики по заявлению ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») запустил процедуру банкротства в АО «Роскоммунэнерго». На предприятии на 5 месяцев введена процедура наблюдения.

В МРСК Урала сообщили, счета «Роскоммунэнерго» арестованы. Арбитражный управляющий будет разбираться в многомиллиардных долгах сбытовой компании и ее деятельности на рынке. Также он будет оценивать деятельность «Роскоммунэнерго» в период управления активом скандально известным АО «Межрегионсоюзэнерго» на предмет преднамеренного банкротства и направлять соответствующие обращения в правоохранительные органы по выявленным фактам.

В компании отмечают, что признание «Роскоммунэнерго» банкротом - единственно оставшийся способ защиты прав крупнейшего кредитора – «МРСК Урала». Напомним, что в марте приказом Минэнерго РФ АО «Роскоммунэнерго» лишено статуса субъекта оптового рынка электроэнергии, а его статус гарантирующего поставщика, который компания имела в Свердловской области, передан ОАО «МРСК Урала». «Роскоммунэнерго» занималось энергосбытовой деятельностью в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе, в том числе в поселках Черноисточинск, Висим, селе Покровское и деревне Усть-Утка. Компания обслуживала около 250 тысяч физических потребителей, более 4 тысяч юридических лиц, из которых 153 промышленных предприятий.

К моменту лишения статуса ГП «Роскоммунэнерго» накопил колоссальные долги на оптовом и розничном рынке электроэнергии. В частности, компания должна ОАО «МРСК Урала» за передачу электроэнергии на розничном рынке около 1 миллиардарублей. Как неоднократно отмечали эксперты рынка, «Роскоммунэнерго» сформировало задолженность из-за того, что собственники компании направляли средства, полученные от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

В МРСК Упала подчеркнули, что утвержденный правительством РФ механизм лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика вступил в силу 17 декабря 2017 года. В документе указано, что размер этой задолженности сбытов во всех регионах РФ (преимущественно перед ПАО «Россети»>) имеет тенденцию к увеличению, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных и ремонтных программ в электросетевом комплексе страны и создает риски снижения уровня надежности энергоснабжения потребителей. Сегодня неконтролируемый прирост дебиторской задолженности в территориях присутствия проблемных энергосбытов зачастую настолько велик, что вызывает у представителей сетевых компаний оправданные подозрения в неблагонадежности работы таких контрагентов. На начало мая просроченная дебиторская задолженность перед ОАО «МРСК Урала» находится на уровне 4,3 миллиарда рублей.

Ключевым должником является ПАО «Челябэнергосбыт» (гарантирующий поставщик Челябинской области), которое в общем должно распределительной компании 2,7 млрд рублей. В настоящее время в условиях отсутствия платежей со стороны ПАО «Челябэнергосбыт» задолженность с гарантирующего поставщика взыскивается ОАО «МРСК Урала» в судебном порядке. Из всего многомиллиардного долга ПАО «Челябэнергосбыт», находящейся в разногласиях является всего порядка 280 миллионов рублей.

Сбытовая компания не исполняет протокольные поручения Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии Челябинской области, на заседаниях которой неоднократно рассматривался вопрос необходимости стабилизации платежной дисциплины на Южном Урале. Электросетевая компания также уже обращалась в прокуратуру Челябинской области и указывала на то, что с момента появления в структуре собственников ПАО «Челябэнергосбыт» новых бенефициаров, аффилированных с АО «Межрегионсоюзэнерго», гарантирующим поставщиком фактически было осуществлено нецелевое использование денежных средств.

«Компания убедилась, что призывать должников к платежной дисциплине гражданско-правовыми способами практически бесполезно. Мы видим проблему в том, что конечными бенефициарами проблемных ГП выступают частные лица, цель которых не сохранение за компанией рыночной позиции в перспективе, а извлечение максимальной выгоды из своих долей путем управления операционной деятельностью компаний через подконтрольный менеджмент. Представляется, что назрела необходимость включать в гражданское и корпоративное законодательство правовые средства, позволяющие эффективно воздействовать на так называемых «квазисобственников», от позиции которых нередко и возникают конфликтные ситуации. «МРСК Урала», в свою очередь, продолжит отстаивать свои интересы и будет вести достаточно жесткую риторику по взысканию собственных средств, так как несет социальную ответственность в регионах присутствия за надежное и качественное электроснабжение», - подчеркивает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» Алла Петрова.