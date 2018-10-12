МРСК Урала напомнила партнерам-коммунальщикам о платежной дисциплине

ОАО «МРСК Урала», как новый гарантирующий поставщик электроэнергии, своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства, в том числе и перед предприятиями коммунальной сферы Челябинской области – электроэнергия для функционирования социальных объектов поставляется без перебоев и ограничений. Это способствует успешному прохождению отопительного сезона, который стартовал в регионе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, для своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду специалистами «МРСК Урала» были запущены рабочие процессы с коммунальными предприятиями: проведены необходимые подготовительные мероприятия, перезаключены договоры, налажено оперативное взаимодействие специалистов.

В свою очередь, специалисты «МРСК Урала» ждут от своих партнеров-коммунальщиков исполнения достигнутых договоренностей и соблюдения платежной дисциплины. Вопросы расчетов за электроэнергию предприятий ЖКХ в период отопительного сезона всегда были предметом повышенного внимания со стороны энергетиков и властей – это вопрос ответственности перед миллионами жителей области.

Особый контроль за ситуацией со стороны администрации региона не исключает и применение энергетиками экономических стимулов воздействия на неплательщиков, предупредили в компании. Так, закон позволяет при неоплате потребленной электроэнергии начислить должникам-юрлицам пеню в размере до 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки, в год это может составить около 20% годовых.

«Предприятия ЖКХ не являются исключением – начисление для них пени также предусмотрено законодательством», - подчеркнули энергетики. В такой ситуации неоплата электроэнергии предприятиями ЖКХ - которые осуществляют свою деятельность за счет платежей граждан - становится непозволительной роскошью, подчеркивают в компании.

Еще одна мера воздействия на неплательщиков - введение ограничения электропотребления. Законом предусмотрен четкий механизм отключения должников, который не позволит нарушить права граждан и добросовестных плательщиков, но заставит неплательщиков более внимательно относиться к расчетам за потребленные энергоресурсы.