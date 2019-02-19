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Автор:
Любовь Юрина
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«МРСК Урала» поясняют порядок действий по корректировке расчетов за январь

Энергетики «МРСК Урала» поясняют порядок действий по корректировке расчетов за потребленную электроэнергию за январь 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, если у потребителя в квитанциях за январь расчет оплаты был произведен по нормативу или среднему расходу электроэнергии, то для корректировки платы в соответствии с фактически потребленным объемом электроэнергии необходимо передать актуальные показания с 15 по 22 февраля 2019 года. Компания произведёт перерасчёт начислений.

Потребители могут сами вычислить свое потребление с учетом переданных в январе показаний. Нужно объем потребленной за январь электроэнергии умножить на действующий тариф. Эту сумму потребители могут оплатить любым удобным способом.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года тарифы за электроэнергию в Челябинской области изменились. Для сельского населения и горожан, чьи квартиры в установленном порядке оборудованы электроплитами и (или) электроотопительными установками, стоимость электроэнергии составляет 2,23 рубля за киловатт-час. Для других категорий населения - 3,19 рубля за киловатт-час.

В энергокомпании также обращают внимание южноуральцев на то, что в квитанциях за январь 2019 года могло сформироваться вторичное начисление пени, хотя по факту долга нет. В таком случае не нужно повторно оплачивать пени. Компания произведет корректировку данных в следующих расчетных периодах.

Для уточнения информации по пене потребители могут позвонить по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»), либо написать по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru или задать свой вопрос через онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала».

 

Автор:
Любовь Юрина
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