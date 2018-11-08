Муниципалитеты получат дополнительные средства на решение социальных вопросов

Муниципальные районы Челябинской области получат дополнительные средства из регионального бюджета на решение социальных вопросов - ремонт учреждений здравоохранения, восстановление системы водоснабжения, а также на подключение отдаленных сел к сотовой связи и сети Интернет.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский подписал распоряжение.

Карталинская городская больница получит на завершение ремонта 200 тысяч рублей. Выделенные средства направят на завершение ремонтных работ в больнице, а также на обновление материально-технической базы учреждения. Ранее медучреждение по программе «Реальные дела» обновило обветшавшее здание городской больницы, восстановило коммуникации, заменило окна, обновило кабинеты.

Кизильский район получит 200 тысяч рублей на ремонт помещения фельдшерско-акушерского пункта в поселке Измайловский. По словам губернатора, сегодня в области действует порядка 680 фельдшерско-акушерских пунктов. И ни один из ФАПов не был закрыт. «В поселках и деревнях могут не знать главврачей районных больниц, но все знают своего фельдшера. К нему в первую очередь обращаются жители сел», - подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что на сегодня многие ФАПы требуют капитального ремонта или замены. И по мере возможности из регионального бюджета направляются средства на их восстановление. «Кроме того, за счет бюджета в течение трех ближайших лет будут строиться новые ФАПы и офисы врачей общей практики – на эти цели до 2020 года будет направлено порядка 1,4 миллиарда рублей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Помимо средств на ФАП Кизильский район получит 80 тысяч рублей на восстановление системы отопления врачебной амбулатории поселка Путь Октября. Кизильскому и Карталинскому районам также выделено по 80 тысяч рублей на материальную помощь жителям.

Дополнительные средства из региональной казны будут выделены поселку Гранитный (Кизильский район), где резко ухудшилось санитарное состояние питьевой воды. За счет средств районного бюджета (свыше 3 миллионов рублей) были пробурены две скважины, проведен свет, построен магистральный водопровод. На завершение работ по обустройству скважин район получит из областной казны недостающие 250 тысяч рублей.

Также 1 миллион рублей Кизильский район получит на подготовку проектно-сметной документации по подведению сотовой связи и сети Интернет в поселках Смородинский и Ждановский. На эти средства планируется выполнение комплекса проектных работ: проектирование антенно-матчевых сооружений, волоконно-оптической линии, подключение к существующим сетям электроснабжения.