Мусорные проблемы обсудили на совещании под председательством Генпрокурора РФ Юрия Чайки

Проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа, обсуждались на совещании под председательством Генпрокурора РФ Юрия Чайки, которое состоялось сегодня, 7 мая, в Екатеринбурге.

Как отметил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, на совещании, в частности, отмечалось невысокое оснащение территорий контейнерными площадками и контейнерами, особенно в сельской местности. В связи с этим у населения не всегда есть возможность полноценно пользоваться услугой.

«Моя позиция предельно четкая: услуга должна быть качественной, оплата должна производиться за оказанную услугу», - подчеркнул глава региона.

Областные власти приняли решение о предоставлении муниципальным образованиям 100 миллионов рублей из региональной казны на приобретение новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Контейнеры также приобретаются и за счет средств регоператоров.

Напомним, область с 1 января 2019 года перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Территория поделена на пять кластеров, каждый из которых объединяет несколько муниципальных образований.

В Магнитогорском, Карабашском и Челябинском кластерах новую услугу южноуральцам предоставляют региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса», в Кыштымском кластере - ООО «Спецсервис», в Горном – МУП «Комритсервис».

Городская свалка, расположенная в черте Челябинска, была закрыта в сентябре 2018 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации единственным исполнителем работ по рекультивации определено ФГУП «РосРАО». В апреле 2019 года между администрацией Челябинска и «РосРАО» заключен контракт на разработку проекта по рекультивации свалки. Работы по рекультивации планируется начать в 2019 году.