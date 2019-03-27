Мякуш: Челябинская область может «перепрыгнуть» исторический рубеж по расходам

Челябинская область имеет все шансы «перепрыгнуть» исторический рубеж по расходам в 2019 году.

Такую возможность предположил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, комментируя поправки в бюджет области, которые рассматривались сегодня, 27 марта, на заседании регионального парламента.

С учетом предлагаемых изменений расходы регионального бюджета по состоянию на конец марта составляют почти 192 миллиарда рублей.

«Если так дальше пойдет, мы перепрыгнем исторический рубеж в 200 миллиардов рублей по расходам бюджета, - отметил Владимир Мякуш и поинтересовался у и.о. первого заместителя министра финансов области Антона Прыгунова. - Это реально возможно или я фантазирую?». Первый зам главы минфина заверил спикера, что такое развитие событий вполне реально.

Напомним, изначально расходы бюджета области на 2019 год были утверждены в размере 186 миллиардов 855,4 миллиона рублей. За неполных три месяца расходы увеличены на пять с лишним миллиардов рублей и достигли 191 миллиарда 916,6 тысячи рублей.

Мартовская корректировка предусматривает выделение городам и районам области 1 миллиона 766 тысяч рублей на финансирование дорожной деятельности, благоустройство территорий, модернизацию объектов коммунального хозяйства. В том числе дополнительные средства получит и Челябинск, которые направит на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

Кроме того, 67,8 тысячи рублей выделено на создание информационно-коммуникационной инфраструктуры и каналов связи для обеспечения выполнения государственных функций. Еще 45 тысяч рублей направят на дополнительное финансовое обеспечение пожарной безопасности на территории области.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета составят 176,4 миллиарда рублей. Расходы бюджета превысят доходы на 15 миллиардов 493,6 миллиона рублей.

В 2018 году доходы областного бюджета составили 168,6 миллиарда рублей, расходы - 156,8 миллиарда рублей (ниже уровня 2017 года на 20 миллиардов рублей). В прошлом году бюджет был исполнен с профицитом 11,8 миллиарда рублей благодаря поступлению дополнительных доходов.