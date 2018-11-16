Мякуш: Проект бюджета дает надежду на улучшение качества жизни россиян

Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. По мнению председателя Законодательного Собрания области Владимира Мякуша, федеральный бюджет на предстоящую трехлетку является бюджетом развития.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что в соответствии с поправками ко второму чтению в 2019 году регионы дополнительно получат 100 миллиардов рублей в качестве дотации на частичную компенсацию расходов, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках исполнения «майского» указа президента РФ.

Владимир Мякуш подчеркнул, что впервые за долгие годы сформирован профицитный бюджет: доходы в 2019 году превысят расходы почти на 2 триллиона рублей. Планируется, что уровень инфляции в 2019 году составит 4,3%, в 2020 – 3,8%, в 2021 – 4%. Впервые за несколько лет в бюджете наметился устойчивый рост, он приобрел характер развития и направлен на повышение социально-экономических показателей.

«Я оцениваю данный проект бюджета как позитивный и дающий надежду на улучшение качества жизни россиян», - подчеркнул Владимир Мякуш.

Значительные бюджетные ассигнования выделяются на развитие здравоохранения, образования, ЖКХ, культуры, экологии, социальной сферы.

Расходы на образование вырасту более чем на 150 миллиардов рублей. На создание детских садов для детей в возрасте до трех лет в 2019 году будет направлено 60 миллиардов рублей, в последующие два года – по 36 миллиардов ежегодно. Еще 3 миллиарда рублей регионы получат на учебные места в сельских и поселковых школах. В целом сумма средств на создание современных школ составит 49 миллиардов рублей.

На оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным, направят 25,6 миллиарда рублей. Еще 1,7 миллиарда рублей предусмотрено на создание и развитие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах, где число жителей составляет от 100 до 2 тысяч человек. В общей сложности на здравоохранение выделено в 2019 году - 637,2 миллиарда рублей, 2020 году - 900,7 миллиарда рублей, 2021 году - 837,1 миллиарда рублей.

Бюджетные средства будут направлены, в том числе, на исполнение 12 национальных проектов. На эти цели за три года предлагается направить 5 триллионов 693 миллиарда рублей, а в течение шести лет на реализацию нацпроектов будет израсходовано более 13 трлн рублей. При этом регионы на реализацию данных проектов получат софинансирование из федерального бюджета не менее чем 95%.

На ЖКХ в 2019 году на эти цели будет выделено 214,3 миллиарда рублей, в 2020 году – 226,1 миллиарда рублей, в 2021 – уже 230,8 миллиарда рублей. На экологию в 2019 году направят 187,6 миллиарда рублей, в 2020 году - 215,7 миллиарда рублей, а в 2021 году - 230,7 миллиарда рублей.

Общая поддержка регионов с учетом средств, изначально предусмотренных в проекте бюджета составит 2 триллиона 272 миллиарда рублей в 2019 году, 2 триллиона 319 миллиарда рублей в 2020 году и 2 триллиона 300 миллиарда рублей в 2021 году».