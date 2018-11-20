Мякуш: Впервые внесен такой масштабный по своему наполнению проект бюджета

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинской области на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы прошли сегодня, 20 ноября, в Законодательном Собрании региона. Они проводятся уже 12 год подряд и дают возможность общественным организациям, жителям, представителям муниципалитетов и общественности высказать свои предложения и пожелания к главному финансовому документу области.

Процедуре публичных слушаний предшествовала поэтапная и трудоемкая работа. Проект бюджета был рассмотрен на заседании Правительства области 26 октября 2018 года, в 1 ноября был внесен на рассмотрение в областной парламент. Одновременно законопроект о бюджете был опубликован в газете «Южноуральская панорама» и размещен на официальных сайтах ЗСО и министерства финансов. Жители Южного Урала могли ознакомиться с текстом законопроекта, а также высказать мнения и предложения по телефонам горячей линии и лично принять участие в публичных слушаниях.

По словам Владимира Мякуша, прозрачность и открытость процедуры публичных слушаний позволяет привлечь к обсуждению главного финансового документа широкую общественность и учесть все предложения и рекомендации жителей области.

По словам спикера, все предложения, поступившие от южноуральцев на телефоны «горячей линии», пройдут систематизированный отбор и будут проработаны нами на заседаниях профильных комитетов

В ходе публичных слушаний министр экономического развития Сергей Смольников представил прогноз социально-экономического развития Челябинской области. По его словам, впервые прогноз разработан не на три года, как это было раньше, а на шестилетний срок на период до 2024 года. «Это вызвано необходимостью достижения национальной цели развития, заложенной в майском указе президента», – пояснил Сергей Смольников и добавил, что традиционно прогноз разработан на вариативной основе в составе трех основных вариантов: консервативного, базового и целевого.

Министр финансов Челябинской области Андрея Пшеницына представил главный финансовый документ региона на предстоящую трехлетку.

Владимир Мякуш подчеркнул, что впервые внесен такой масштабный по своему наполнению проект бюджета. Доходы запланированы в размере 166,5 миллиарда рублей с увеличением на 18% к первоначальному уровню текущего года. Расходы в сумме 171,5 миллиарда рублей.

По словам главы минфина, на 86% доходы будут формироваться за счет собственных поступлений. Министр отметил интересную особенность, что «за последние 5 лет прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы увеличились почти вдвое – с планируемых 81 миллиарда собственных поступлений на 2014 год до 143,5 миллиардов рублей на 2019 год.

Андрей Пшеницын отметил, что из-за отмены налога на движимое имущество организаций регион потеряет в 2019 году около 5 миллиардов рублей, которые будут компенсированы федеральным правительством лишь частично.

Порядка 35% расходов в следующем году предполагается направить на «инвестиции в человека», то есть сферы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Практически столько же (34% расходов) выделено на реализацию мер социальной защиты южноуральцев. В полном объеме предусмотрены средства на повышение зарплаты бюджетникам, а также на индексацию размеров социальных выплат.

Благодаря решениям губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области появятся новые формы соцподдержки отдельных категорий граждан, в первую очередь пожилого возраста. В следующем году будут сохранены региональные льготы для граждан, достигших предпенсионного возраста: 55 лет - женщины и 60 лет – мужчины. Запланированы средства на охрану окружающей среды и решение наболевших коммунальных проблем.

Вложения в инфраструктурное и экономическое развитие Челябинской области составят 18% расходов и будут направлены на дорожное, жилищно-коммунальное, сельское хозяйство, благоустройство, улучшение экологии.

В 2019 году в регионе будет реализовано 37 государственных программ Челябинской области. Также намечено расширение программы «Реальные дела» в районах и городах области. В проекте бюджета предусмотрены средства на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

«По смыслу известного афоризма, важно не то, сколько ты зарабатываешь, а как ты тратишь. Поэтому работа над расходами, которые предлагали министерства и ведомства области, была тщательной и пристрастной. Все проектировки рассматривались возглавляемой губернатором межведомственной комиссией с точки зрения эффективности, - отметил министр финансов. - В результате общая сумма расходов областного бюджета 2019 года увеличена к исходному уровню текущего года на 12%».

Дефицит планируется в размере 5 миллиардов рублей. «Это в два раза меньше первоначального размера дефицита, который мы прогнозировали на 2018 год, уточнил спикер.

Первый замгубернатора Евгений Редин рассказал о планируемых результатах деятельности в отраслях социальной сферы. Председатель контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин озвучил заключение своего ведомства на проект бюджета, отметив, что главный финансовый документ полностью соответствует законодательству.

По итогам мероприятия утверждены рекомендации областным и муниципальным органам власти по реализации финансовой политики в предстоящем периоде.