На ЧМК работают лучшие агломератчики

Агломератчик Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») Харис Зайнуллин вошел в тройку сильнейших на конкурсе профессионального мастерства «Лучший агломератчик – 2018».

Агломератчик – одна из основных профессий на металлургическом производстве. Он отвечает за исправную работу агломерационных машин, в которых спекается железорудное сырье и образуется агломерат – основа для выплавки чугуна.

Межзаводской конкурс проводился впервые. В нем приняли участие 4 крупнейших металлургических комбината России. 18 представителей Челябинского, Череповецкого, Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов приехали в Магнитогорск посоревноваться в агломерационном деле. На конкурсе участники демонстрировали уровень теоретической и практической подготовки. По диаграммам и фотографиям определяли, какие нарушения в технологии производства агломерата допущены. Ответы оценивали независимые эксперты и организаторы конкурса. ЧМК представляли 3 человека. По итогам Харис Зайнуллин занял 3 место, Юрий Гаврилюк награжден в номинации «Знание – сила».