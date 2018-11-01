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На ЧМК работают лучшие агломератчики

Агломератчик  Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») Харис Зайнуллин  вошел в тройку сильнейших на конкурсе профессионального мастерства «Лучший агломератчик – 2018».

Агломератчик – одна из основных профессий на металлургическом производстве. Он отвечает за исправную работу агломерационных машин, в которых спекается  железорудное сырье и образуется агломерат – основа для выплавки чугуна. 

Межзаводской конкурс проводился впервые. В нем приняли участие 4 крупнейших металлургических комбината России. 18 представителей Челябинского, Череповецкого, Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов приехали в Магнитогорск посоревноваться в агломерационном деле. На конкурсе участники демонстрировали уровень теоретической и практической подготовки. По   диаграммам и фотографиям определяли, какие  нарушения в технологии производства агломерата допущены. Ответы оценивали независимые эксперты и организаторы конкурса. ЧМК представляли 3 человека. По итогам Харис  Зайнуллин занял  3 место,  Юрий Гаврилюк награжден в номинации «Знание – сила». 

«Для большинства технологии, используемые на челябинской аглофабрике, в новинку. Например, охлаждение агломерата на ленте больше нигде не используется. Своим опытом мы с удовольствием поделились с агломератчиками из других городов», –рассказал начальник агломерационного производства ПАО «ЧМК» Дмитрий Стариков.

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группа Мечел
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