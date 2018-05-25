На форуме в Санкт-Петербурге Дубровский обсудил сотрудничество с представителями крупного бизнеса

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел переговоры с представителями крупного российского и зарубежного бизнеса по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, который пройдут в 2020 году в Челябинске. Рабочие встречи прошли в рамках международного экономического форума, который 24 мая стартовал в Санкт-Петербурге.

На встрече с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским обсуждался вопрос внедрения элементов и решений «умного города» в Челябинске, которое может быть осуществлено до даты проведения саммитов.

На переговорах с главным исполнительным директором Fortum Пеккой Лундмарком и генеральным директором ПАО «Фортум» Александром Чуваевым поднималась тема поставки продукции, выпускаемой предприятиями металлургического комплекса Челябинской области, для реализации инвест-проектов компании в области альтернативной энергетики.

Вопрос строительства новых очистных на предприятиях «Сен-Гобен», расположенных в Челябинской области, глава региона Борис обсудил с генеральным директором компании Эрваном Дюпюи. Еще одна тема переговоров – перспективное открытие новых производств «Сен-Гобен» на Южном Урале.

Борис Дубровский на переговорах с председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым договорился о подаче компанией «KSP Steel» заявки на финансирование реализации крупного инвестиционного проекта на территории опережающего социально-экономического развития «Верхний Уфалей». Сопровождать заявку будет Агентство инвестиционного развития Челябинской области.

Во время встречи с председателем правления банка «ФК Открытие» Михаилом Задорновым обсуждались новые банковские продукты, нацеленные на поддержку бизнеса, ускорения процедур проведения торгов по верхнеуфалейской производственной площадке, а также продаже гостиницы Holiday Inn Chelyabinsk, возобновление работы которой поможет в приеме иностранных делегаций в рамках проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Вопрос развития гостиничной индустрии в Челябинске был также затронут на переговорах Бориса Дубровского с собственником крупнейшей в России отельной сети «Азимут» Александром Клячиным.