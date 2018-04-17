На главном энергоузле ММК запустили программу персонализации управления ресурсами

Главный энергоузел ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область) подключился к реализации стратегической инициативы по персонализации управления ресурсами.

Поэтому, прежде чем "примерить" на себя программу персонализации управления ресурсами, энергетики комбината в течение нескольких лет проделали огромную предварительную работу и к началу реализации стратегической инициативы в январе 2018 года оказались готовы к ней на 90%.

«На внедрение системы "Персонализация управления ресурсами" нам не потребовалось дополнительного финансирования от комбината. ЦЭС, наверное, один из немногих цехов, где всё было подготовлено, - рассказывает начальник ЦЭС ПАО "ММК" Андрей Решняк. - Поэтому появились мысли, как усовершенствовать, развить эту систему. Занялись математическим моделированием, разработкой программного обеспечения, которое позволяет применять различные управленческие решения, контролировать режимы даже из дома».

В рамках реализации программы "Персонализация управления ресурсами" на ЦЭС был проведён комплекс мероприятий, в результате которых сформирован перечень контролируемых ресурсов для каждого технологического участка, организована система учёта и сбора данных, а также разработана форма отчётности по эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

«Основной вид затрат для электростанции - это топливо. ЦЭС потребляет доменный газ, который вырабатывается на производстве, и природный, который приходится закупать, - отмечает Андрей Решняк.- И задача каждого из специалистов - минимизировать использование дорогостоящего природного газа. Чем меньше этого газа возьмём, тем меньше будут затраты комбината. Но чтобы этого добиться, должен быть максимальный КПД на станции».

Для мотивации персонала было организовано трудовое соревнование и введено материальное поощрение не только для бригад-победительниц, но и для работников, признанных по результатам месяца лучшими на своём рабочем месте, сообщает «Магнитогорский металл».