На ММК научились экономить ресурсы

В кислородном цехе ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинской области) реализуют стратегическую инициативу "Персонализация управления ресурсами", сообщает пресс-служба компании.

«В час цех производит примерно 260 тысяч кубометров кислорода, столько же сжатого воздуха, аргона - около 1500 кубометров, азота - примерно 60 тысяч кубометров, - рассказывает заместитель начальника кислородного цеха ПАО "ММК" по технологии Николай Недов. -. Без кислорода невозможна выплавка чугуна и стали. Азот и аргон - тоже важные для металлургов продукты разделения воздуха, без которых невозможно получить качественную металлопродукцию. Сжатый воздух по трубопроводам транспортируется по всей промплощадке ММК и используется в основном как энергоноситель: на пневмоприводах и для обдува оборудования».

В 2015 году в кислородном цехе приступили к реализации стратегической инициативы "Персонализация управления ресурсами", в рамках которой первым делом провели тщательный анализ всей технологической структуры.

«Предварительно подсчитали, сколько получаем ресурсов на входе и сколько производим продукции на выходе, - объясняет Николай Недов. - Определили, каким образом технологический персонал может влиять на использование топливно-энергетических ресурсов. Установили места возникновения затрат, затем разделили их на микроМВЗ и оснастили их дополнительными приборами учёта. Это позволило выбрать оптимальный режим работы и, соответственно, более рационально использовать ресурсы. Разработали специальную программу, которая позволяет специалистам на своих рабочих местах в режиме реального времени наблюдать за работой оборудования и при необходимости – влиять».

Все данные обрабатываются в режиме онлайн. Так, в феврале экономия электроэнергии составила 0,6 процента, пара - 0,8 процента. С марта в цехе внедрена система мотивации персонала. Ежемесячно по итогам работы технологические бригады, добившиеся лучших показателей расхода контролируемых ресурсов, получают премии в размере пяти процентов от оклада, при условии не превышения расхода ресурсов в целом по МВЗ.