На ММК запустили первую агломерационную машину новой аглофабрики

Строительство современной мощности по производству кокса на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) существенно улучшит экологическую ситуацию. Ввод в эксплуатацию аглофабрики № 5 намечен на 2019 год. На днях состоялся рабочий запуск агломерационной машины №1, которая выдала первый агломерат для доменного цеха.

Как сообщили в пресс-службе ММК, на запуске присутствовали председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Новая батарея будет выпускать 2,5 миллиона тонн сухого валового кокса в год - это порядка 40% от существующего производства девяти действующих коксовых батарей. «Строительство пятой аглофабрики позволит обеспечить доменный цех высококачественным агломератом и снизить себестоимость чугуна», – отметил Виктор Рашников. После возведения современной батареи из эксплуатации будет выведено пять старых и реконструировано две действующих батареи.

Будет проведена реконструкция цеха улавливания и переработки химических продуктов и построена новая установка биохимической очистки сточных вод коксохимического производства.

Рашников подчеркнул, что при организации производства на новой аглофабрике использованы наилучшие доступные, энергосберегающие и экологически безопасные технологии. «Одна из наших стратегических целей – переход на современные экологически чистые технологические процессы. Все проекты, которые компания реализует в последнее время, ориентированы именно на достижение этой цели», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК».

Напомним, в октябре 2018 года ММК и китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering Co подписали меморандум о реализации трёх проектов реконструкции коксохимического производства. Это «Комплекс коксовой батареи № 12», «Цех улавливания и переработки химических продуктов. Техперевооружение» и «Установка механической и биохимической очистки сточных вод». Соответствующий контракт на строительство объектов был заключен в декабре.

«Я уверен, что природоохранные мероприятия, запланированные к реализации на ММК, в том числе на агломерационном производстве, позволят нам достичь поставленных целей и сделать Магнитку по-настоящему чистым городом», - подчеркнул Рашников.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев пояснил, что новая аглофабрика оснащена 19 природоохранными объектами - в частности, электрофильтрами, системами аспирации и рециркуляции аглогазов, установкой обезвоживания гипса, системой сбора и отвода ливневых стоков.

«Выбросы пыли в атмосферу сократятся на 2,1 тысячи тонн в год, диоксидов серы – на 3,5 тысячи тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и почти на четверть – выбросы бензапирена», - уточнил Шиляев.

По словам представителей ММК, реализация проекта также позволит утилизировать шламы сероулавливающих установок с получением товарного гипса и исключить размещение 13,75 тысячи тонн в год отходов в шламохранилище № 2. С пуском новой аглофабрики удастся вывести из эксплуатации и законсервировать морально и физически устаревшую аглофабрику № 4, улучшить условия труда работников агломерационного производства.

В настоящее время продолжается монтаж основного технологического оборудования на агломашине № 2. Ее запуск намечен на июль нынешнего года. При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 миллионов тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий.