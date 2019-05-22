На подготовку к новому отопительному сезону Челябинская область потратит полмиллиарда рублей

В Челябинской области подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к новому отопительному сезону будут контролировать депутаты ЗСО.

Сегодня, 22 мая, депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ подвели итоги отопительного сезона 2018-2019 годов. Особо внимание народные избранники обратили на проведение ликвидации оставшихся 55 неэффективных котельных и вопросы, связанные с привлечением инвесторов на эти цели.

В2019 году из областного бюджета на мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов планируется направить 462,1 миллиона рублей.

«Не останутся без финансовой помощи те муниципальные образования, где необходимо закончить и продолжить строительство газопроводов и газовых сетей. На эти цели из областного бюджета планируется направить 750 миллионов рублей, но это только 25 процентов от объема, заявленного муниципальными образованиями», - сказал исполняющий обязанности заместителя министра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин.

Депутаты рекомендовали правительству Челябинской области рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий, направленных на строительство газопроводов и газовых сетей за счет средств областного бюджета, в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета в 2019 году.

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания, в свою очередь, возьмут на контроль вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории своих избирательных округов.