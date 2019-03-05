На ремонт дорог в Челябинске выделят миллиард

На ремонт объектов улично-дорожной сети Челябинска, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выделят один миллиард рублей. Финансирование программы БКАД увеличено.

Самые масштабные изменения ждут улицу Дарвина. Ее реконструируют, расширив проезжую часть. Коснется реконструкция и перекрестка с круговым движением. Кроме того, будет завершено строительство первой очереди транспортной развязки Дарвина-Троицкий тракт.

Помимо улицы Дарвина, по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы: улица Доватора - на участке от Воровского до Степана Разина; Новоградский проспект - от проспекта Героя России Родионова до границы города; улица Худякова - от Воровского до Университетской набережной; улица Чичерина - от Салавата Юлаева до Университетской набережной; улица Северный луч - на участках от Героев Танкограда до Хлебозаводской и от Хлебозаводской до Свердловского тракта; улица Коммуны - от переулка Институтского 2-го до улицы III Интернационала; улица Сони Кривой - от Лесопарковой до Воровского; улица Энгельса - от Курчатова до Худякова; улица Курчатова - от Энгельса до Воровского; улица Дзержинского - от Отечественной до Гагарина; улица Свободы - от проспекта Ленина до пересечения с улицей Российской; улица Хлебозаводская - от Морской до Северного луча.

Кроме челябинской, в национальный проект БКАД, рассчитанный на 2019-2024 годы, вошла и магнитогорская агломерация. Кроме того, ремонтные работы будут проводиться на нескольких объектах, не входящих в челябинскую и магнитогорскую агломерацию, сообщает пресс-служба администрации южноуральской столицы.

В 2018 году в Челябинске по проекту БКАД отремонтировали улицы Мраморную и Морскую, проспект Ленина, Свердловский проспект, его дублера - улицу Красную и автодорогу, ведущую к аэропорту. Работы производились бесшовным методом с применением трех асфальтоукладчиков, которые захватывали при укладке всю ширину проезжей части. Такая технология предотвращает образование продольных швов и последующее разрушение покрытия.

На региональной сети подрядчики полностью завершили работы на автодороге «Кунашак-Усть-Багаряк» и реконструкцию второго участка «Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева».

Одним из значимых объектов ремонта прошлого года стала региональная трасса «Миасс-Карабаш-Кыштым», соединяющая крупные промышленные центры Южного Урала. Этот участок дороги также прокладывает путь к знаменитым туристическим местам региона, сообщает официальная группа национального проекта БКАД ВКонтакте.

В 2017 году в челябинской агломерации подрядные организации обновили покрытие на многих крупных магистралях, среди которых - проспекты Победы, Ленина, улица Бориса Хмельницкого, шоссе Металлургов, улицы Каслинская, Труда, Цвиллинга, Героев Танкограда, Гагарина и Копейское шоссе. Одним из важных объектов ремонта стала автодорога «Обход города Челябинска», на которой всегда интенсивное движение.

СПРАВКА

Проект «Безопасные и качественные дороги» разработан Минтрансом Российской Федерации по поручению президента РФ Владимира Путина, данного в ходе заседания по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года. В течение двух лет он успешно реализовывался в 38 городских агломерациях.

Фото из группы проекта БКАД ВКонтакте