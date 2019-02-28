На саммиты Челябинская область выделила еще более 1,3 миллиарда рублей

Дополнительные финансовые ресурсы выделены из бюджета Челябинской области на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году.

Соответствующие решения приняты сегодня, 28 февраля, на заседании Законодательного собрания области.

Как сообщил председатель регионального парламента Владимир Мякуш, в целях подготовки к саммитам ШОС и БРИКС на финансирование дорожной деятельности из бюджета области выделен 1 миллиард 156,7 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог города.

Как доложил первый заместитель министра финансов области Александр Грязев, из областного бюджета будет направлено 76,5 миллиона рублей на проведение капитального ремонта фасада и кровли здания Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки, который находится на гостевом маршруте города.

Еще 106 миллионов рублей предусмотрено на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла.

Кроме того, на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство объектов коммунального хозяйства выделено 112,1 миллиона рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам 175 миллиардов, 784,9 миллиона рублей, по расходам – 191 миллиард 278,5 миллиона рублей. Дефицит остается прежним – 15 миллиардов 493,7 миллиона рублей.