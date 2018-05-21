На соцобъекты Карабаша потратят около трех миллиардов

В Карабаше (Челябинской области) на развитие социальной сферы до 2021 года будет направлено около трех миллиардов рублей. Соответствующий договор социального партнерства был подписан в 2017году между РМК, администрацией городского округа и правительством региона.

Сегодня, 21 мая, южноуральских журналистов познакомили с рядом социальных объектов в рамках традиционной пресс-конференции с губернатором Борисом Дубровским.

Первым объектом, возведенным в 2017 году в рамках договора, стал многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» с открытой ареной. На его строительство было выделено более 220 миллионов рублей. Современный комплекс включает в себя спортивные залы, тренажерный зал, раздевалки, душевые, кабинет врача, поле для мини-футбола и теннисный корт. Ежедневно в секциях здесь смогут заниматься 150 человек.

«В физкультурно-оздоровительном комплексе работает 12 секций, в том числе, фитнес, тренажерный зал, группа активного долголетия (для тех, кому за 50). За апрель занятия посетили 7800 человек», - рассказала Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК.

Также в 2017 году была проведена реконструкция профилактория «Синегорье» На эти цели было направлено более 60 миллионов рублей.

В настоящее время РМК строит в Карабаше возле храма Иоанна Златоуста новый трехэтажный досуговый центр с торговыми площадями, двумя кинозалами и конференц-залом. Вокруг ТРК расположится удобная парковка, детская площадка, а зимой – ледовый городок. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2019 года.

Также в ближайшее время планируется создание новой центральной площади города. «Раньше в городе не было места для проведения массовых мероприятий и, когда РМК привозила звёзд федерального уровня, не все могли их послушать. Новая площадь предоставит такую возможность. На ней смогут собираться 10-15 тысяч человек. Она объединит все объекты, которые были возведены ранее», - пояснила Анна Шабарова.

Глава Карабаша Олег Буданов представил проект площади. Ее строительство планируют завершить до конца 2019 года. Численность населения в Карабаше на сегодня 11 тысяч 200 человек. Сейчас люди собираются на массовые мероприятия на территории рынка.