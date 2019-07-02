На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введён в эксплуатацию эффективный комплекс сероочистки

На Троицкой ГРЭС в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству энергоблока №10 ПСУ-660 введен в эксплуатацию современный комплекс сероочистки. Комплексное опробование оборудования сероочистки, включая необходимые пусконаладочные работы, было выполнено генеральным подрядчиком при участии оперативного персонала филиала в апреле текущего года. Комплекс стабильно отработал 72 часа и решением специальной комиссии был признан готовым к эксплуатации.

В июне администрация города Троицка выдала энергетикам разрешение на ввод объектов второго пускового комплекса ПСУ-660. Теперь Троицкая ГРЭС может производить не только электрическую и тепловую энергию, но и гипс. Он образуется как побочный продукт газоочистки при связывании серных соединений и может быть реализован в качестве сырья для строительной индустрии.

«Забота об окружающей среде является одним из приоритетных направлений в нашей работе, – рассказывает директор Троицкой ГРЭС Виктор Филиппов. – Новый комплекс обеспечивает очистку дымовых газов на более высоком уровне, чем требует действующее природоохранное законодательство. Для котельных установок паропроизводительностью более 420 тонн в час ГОСТом установлен норматив концентрации оксидов серы в дымовых газах 700 мг/нм3. У нас по результатам инструментальных замеров концентрация составляет всего 4,1 мг/нм3 – то есть в сотни раз меньше. Можно сказать, что, предусмотрев дополнительную систему газоочистки ещё на этапе проектирования нового энергоблока, руководство компании сработало на опережение. Поскольку год от года требования к экологической безопасности промышленных объектов становятся всё более жёсткими».