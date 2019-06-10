На Южном Урале определены лучшие операторы по воспроизводству стада

В Агаповском районе Челябинской области подведены итоги 42-го регионального конкурса операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота - его участникам предстояло ответить на 20 теоретических вопросов, а также продемонстрировать практические умения и навыки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области в профессионализме соревновались 34 животновода из 15 районов Южного Урала. Победителем престижного конкурса в молочном животноводстве вновь стала Ирина Герман - оператор искусственного осеменения СПК «Коелгинское». В мясном животноводстве первенствовал Фёдор Коробков из крестьянского хозяйства семьи Карсакбаевых. Определены также лучшие среди самых молодых операторов, среди старейших в профессии и тех, кто работает на группе более 500 животных.

По словам главного судьи соревнования Ольги Аксёновой, с каждым годом участников регионального конкурса становится больше. Теперь в нем участвуют операторы и ветеринарные врачи, ведущие осеменение скота в личных хозяйствах граждан на районных ветеринарных станциях. Ежегодно для проведения этой работы государство выделяет бюджетные субсидии. Министр сельского хозяйства Челябинской Алексей Кобылин подчеркнул, что основная задача конкурса – повышение мастерства операторов по производству стада, профессионализм которых напрямую влияет на рост производства в животноводстве. Родится больше телят – будут расти и объемы производства мяса и молока.

Технология искусственного осеменения позволяет сохранять и развивать генетику стада. Участие в государственной программе позволяет южноуральским животноводам получить доступ к последним достижениям генетики. Если в 2017 году только в четырех районах области практику искусственного осеменения животных применяли личные хозяйства, в 2018 году уже в десяти районах с помощью ветеринарных врачей на ветстанциях осеменено четыре с половиной тысячи коров, а с начала 2019 года - уже свыше двух тысяч 300 животных.

Для владельцев личных подворий это уникальная возможность получить больше продукции, а следовательно, увеличить свои доходы. Ежегодно более 35 тысяч тонн молока с личных подворий поступает на молочные заводы. На базе Троицкого института ветеринарной медицины ЮУрГАУ и «Уралплемцентра» успешно освоены технологии трансплантации эмбрионов, применяется ультразвуковое исследование животных.

В целом по области молочная продуктивность в 2018 году выросла почти на 130 килограммов – до пяти тонн 673 килограммов молока на корову. В 2019 году на поддержку животноводства из регионального бюджета будет выделено более 620 миллионов рублей. Ещё 120 миллионов рублей будет направлено на гранты для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.