Налоговую инициативу Алексея Текслера оценил южноуральский бизнес-омбудсмен

Уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров назвал инициативу главы региона Алексея Текслера по упрощенной системе налогообложения неожиданной, но актуальной и своевременной.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, по мнению Александра Гончарова, изменение пропорции распределения налогов, собираемых с малого бизнеса, между областным и муниципальными бюджетами в пользу муниципалитетов даст положительный эффект. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 мая на встрече с депутатами регионального Законодательного Собрания предложил в 10 раз повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска – с 3% до 30%. Тем самым полномочия районных советов Челябинска, появившихся в результате реформы муниципальной системы управления, будут подкреплены ресурсами. Предложено также передать дополнительно всем муниципалитетам Южного Урала 10% налога по упрощенной системе налогообложения. Это поможет навести порядок в благоустройстве территорий. Глава региона намерен изменить схему распределения 60 на 40 в пользу муниципалитета, причем сделать это не только для Челябинска, но и для всех муниципалитетов области. Это даст Челябинску почти 480 миллионов рублей в год и 300 миллионов рублей — другим муниципалитетам.

«Упрощенку платят как индивидуальные предприниматели, так и небольшие компании, поэтому главы муниципалитетов станут более заинтересованы в поддержке малого бизнеса, как реального источника бюджетных доходов территории», - подчеркнул Александр Гончаров.