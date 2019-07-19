Присылайте свои новости

Что получит Челябинск

Наталья Котова о переносе саммитов: Жизнь продолжается
Экономика
Сегодня, 13:52
Автор: 
Инна Шимаева

Благоустроенные скверы, новый аэропорт и отремонтированные дороги - челябинцы получат все, что было запланировано к проведению саммитов стран ШОС и БРИКС. Несмотря на то, что основные мероприятия перенесены из областного центра в Санкт-Петербург, город продолжает подготовку к мировому событию.

Такое заявление сделала сегодня, 22 июля, временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска.

«Город отвечал за подготовку дорожной части и благоустройство. Жизнь продолжается. По большей части у нас заключены контракты. Идет подготовка к саммитам. Мы все работы доведем до конца, и жители Челябинска все равно получат те объекты, которые мы планировали сделать. Саммит не откладывается. В Челябинске пройдут массовые мероприятия, в частности, деловой форум и спортивные состязания», - сообщила Наталья Котова.

Автор: 
Инна Шимаева
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