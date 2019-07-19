Присылайте свои новости

Благоустроенные скверы, новый аэропорт и отремонтированные дороги - челябинцы получат все, что было запланировано к проведению саммитов стран ШОС и БРИКС. Несмотря на то, что основные мероприятия перенесены из областного центра в Санкт-Петербург, город продолжает подготовку к мировому событию.

Такое заявление сделала сегодня, 22 июля, временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска.