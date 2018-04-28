Назначена дата проведения годового собрания акционеров ПАО «ММК»

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, Челябинская область) состоится 1 июня 2018 года в Магнитогорске.

Оно будет проведение в форме собрания – это совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

На собрании планируется утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года.

Будет принято решение о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года.

На собрании изберут членов совета директоров, членов ревизионной комиссии ПАО «ММК» и утвердят аудитора. Кроме того, будет принято решение о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.