Названы самые продуктивные молочные фермы в Челябинской области

В министерстве сельского хозяйства региона выявили передовиков молочного животноводства и провели анализ экономических показателей работы молочных хозяйств, а также предусмотрели новые субсидии на создание и модернизацию молочных ферм.

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства в 2018 году дали прибавку в 4,6 тысячи тонн молока. Продуктивность выросла на 128 килограммов. Свыше 20 тысяч тонн валового надоя получили в 2018 году два хозяйства – СПК «Подовинное» и СПК «Коелгинское имени Шундеева», свыше 18 тысяч тонн – СХПК «Черновской», свыше 11 тысяч тонн — ОАО «Племенной завод «Россия». Из 59 молочных предприятий 12 хозяйств имеют продуктивность свыше шесть тонн, ещё шесть – свыше семи тонн.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, лидеров отрасли отличает применение более современных технологий выращивания, содержания, доения. Так, в СПК «Подовинное» и СПК «Коелгинское» применяют беспривязное содержание животных. В хозяйствах-передовиках построены доильные залы. Модернизация молочных ферм ведётся на условиях государственной поддержки из регионального бюджета.

В этом году государственная поддержка отрасли будет сохранена на уровне прошлого года. В 2018 году доля бюджетных субсидий по отношению к полученной прибыли от реализации молока и мяса составила 68% субсидий. При этом если в целом по отрасли доля субсидий составила 4,8% выручки сельхозпредприятий, то в молочных хозяйствах — 10%.

«В условиях, когда трудно влиять на цену реализации, наша задача изыскать возможность дальнейшего снижения издержек производства. В молочном животноводстве для этого нужно грамотно организовать технологический процесс, оптимизировать затраты на единицу произведенной продукции, а самое главное – увеличить выход молока и поднять производительность труда. Важную роль играет использование генетического потенциала животных, заложенного в породе, увеличение продуктивного долголетия молочного стада. Экономические показатели предприятий напрямую зависят от продолжительности нахождения коров в производственном цикле», - сказал исполняющий обязанности первого замминистра Александр Завалищин.

В субъектах Уральского федерального округа средний показатель продуктивного долголетия – три с половиной года. В Курганской области - 3,4 года, в Свердловской – 3,6 года, в Тюменской области – меньше трёх лет. В Челябинской области продуктивное долголетие коров удалось значительно увеличить за последние пять лет – с 2,8 года до более чем четырёх лет. На Урале самый высокий показатель продуктивного долголетия в Башкирии - почти 5 лет. Также положительное влияние на работу хозяйств в целом оказывает стимулирование повышения производительности труда через увеличение средней заработной платы.