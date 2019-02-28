Новая криогенная установка ММК произвела 100 млн кубометров технических газов

Сто миллионов кубических метров технических газов, включая кислород, азот и аргон, произведены на новой криогенной воздухоразделительной установке в кислородном цехе ПАО «ММК», сообщает пресс-служба компании.

Агрегат стоимостью 4,2 млрд рублей был возведен на площадке кислородной станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината в июле 2018 года.

Криогенная воздухоразделительная установка (ВРУ) КдАдАр-35/30, разработанная и произведенная подмосковным ПАО «Криогенмаш», генерирует 35 000 м3/час газообразного кислорода, 30 000 м3/час газообразного азота, 600 м3/час газообразного аргона, а также часть продукции в жидком виде.

Установка создана на базе современного цикла с внутренним сжатием продуктов разделения воздуха, что позволяет получать продукцию под необходимым давлением без использования дополнительных компрессоров. Применение подобной технологии обеспечивает повышенную безопасность и надежность работы оборудования.

«С «Криогенмашем» нас связывает давнее взаимовыгодное партнерство. Это разработчик и производитель всех криогенных воздухоразделительных установок, обеспечивающих потребности комбината в технических газах», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.