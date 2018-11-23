Новую социальную пенсию в Челябинской области получают 118 детей, чьи родители неизвестны

С начала этого года в Челябинской области 118 детей\, чьи родители неизвестны, получают социальную пенсию. Новый вид пенсии введен в России в 2018 году, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области

Размер пенсии для детей, оба родителя которых неизвестны, с 1 апреля составляет 10360,52 руб. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения – до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный счет.

Право на этот вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации или организации социального обслуживания. До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Для назначения социальной пенсии опекунам (попечителям) либо официальным представителям ребенка необходимо обратиться в территориальные органы ПФР. Записаться на прием можно через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, либо на портале госуслуг.

В ведомстве обращают внимание, что в случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлен.