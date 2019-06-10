Новые месторождения полезных ископаемых в Челябинской области

Сразу пять новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых – глины, строительного и облицовочного камня - открыты на территории Челябинской области с начала 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области, самое крупное среди них – Новоуфалейское месторождение строительного и облицовочного камня. Оно расположено на территории Верхнеуфалейского городского округа в семи с половиной километрах от города Верхний Уфалей. Разведанные запасы превышают 79 миллионов кубометров строительного и облицовочного камня.

Свыше шести миллионов кубометров строительного камня содержат недра Могутовского месторождения, разведанного в Брединском районе. В Пластовском районе открыто месторождение Жуковское с ресурсами более четырех миллионов кубических метров строительного камня. Самое маленькое – Мясниковское месторождение на территории Ашинского района – содержит не менее двух миллионов кубометров облицовочного камня. Запасы Лугового месторождения глины пока не определены.

В настоящее время компании, проводившие геологическое изучение южноуральских недр, получили официальные свидетельства об установлении фактов открытия месторождений и планируют приступить к процедуре оформления государственных лицензий на разведку и промышленную разработку общераспространенных полезных ископаемых. Строительная отрасль Челябинской области получила дополнительную сырьевую базу на многие десятилетия вперед.

Всего с 2015 года на Южном Урале открыто 14 новых месторождений, пять из которых – первом полугодии 2019 года.