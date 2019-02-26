Новый фильтрационный участок пущен на Челябинском цинковом заводе

В гидрометаллургическом цехе входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода пущен в эксплуатацию участок фильтрации пульп.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «ЧЦЗ», комплекс оборудования участка включает в себя баковую аппаратуру, насосы, фильтр-пресс и конвейер. Он предназначен для фильтрации пенного продукта флотации и пульпы цинкового кека. Современный фильтр-пресс мощностью 40 сухих метрических тонн кека в сутки был приобретен у итальянской компании «Fraccaroli & Balzan». В нем происходит фильтрация пульпы под давлением. Всего в гидрометаллургическом цехе установлено 11 фильтр-прессов. Конструктивная особенность нового оборудования – это наличие верхней боковой подвески фильтровальных плит, что облегчает обслуживание фильтра и дает возможность извлечения плиты как сбоку, так и сверху.

Пуск нового оборудования осуществлен в рамках программы увеличения производства цинка до 200 тысяч тонн в год.