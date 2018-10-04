О борьбе с кибермошенничеством узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, шестого октября, в 19.50 и в воскресенье, седьмого октября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, кто назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как изменит жизнь южноуральцев вступивший в силу в сентябре 2018 года федеральный закон о противодействии кибермошенничеству, разработанный по инициативе Банка России; какие выводы сделала областная Трехсторонняя комиссия, рассмотрев выполнения майских указов Президента Владимира Путина в части повышения зарплат бюджетникам, а также новые тарифы на коммунальные услуги и пригородные железнодорожные перевозки для населения Челябинской области.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно. Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании телекомпании в YouTube, Facebook и ВКонтакте.