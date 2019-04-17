О челябинцах в "Сколково" узнают зрители телекомпании "Деловой Урал"

В программе "Бизнес Большого Урала", выходящей в субботу, 20 апреля, в 20.00 и в воскресенье, 21 апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают от инвеступолномоченного о

том, как челябинские стартаперы покоряли вершины инновационного инкубатора "Сколково".

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" управляющий директор ООО "Телекомпания "Деловой Урал" Игорь Степанов, также в выпуске: о чем говорили профессионалы от юриспруденции на Юридическом форуме, прошедшем в столице Южного Урала.

Программу "Бизнес Большого Урала" смотрите также на канале "Ваше ТВ": понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале "Интерсвязь ТВ" (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании "Деловой Урал" и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.