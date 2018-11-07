О челябинских пассажирских городских электропоездах узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 10 ноября, в
19.50 и в воскресенье, 11 ноября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о
том, как отпраздновали в Челябинске День народного единства.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: зачем в Челябинске планируют разнообразить городской транспорт путем вывода на линии пассажирских электропоездов; с какими новшествами столкнутся в ближайшее время местные налогоплательщики; почему в центре мегаполиса появился необычный бронзовый памятник, посвященный собачьей верности.
Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше
ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и
воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале
начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в
7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.
Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.