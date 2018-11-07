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О челябинских пассажирских городских электропоездах узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 10 ноября, в

19.50 и в воскресенье, 11 ноября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о

том, как отпраздновали в Челябинске День народного единства.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: зачем в Челябинске планируют разнообразить городской транспорт путем вывода на линии пассажирских электропоездов; с какими новшествами столкнутся в ближайшее время местные налогоплательщики; почему в центре мегаполиса появился необычный бронзовый памятник, посвященный собачьей верности.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше

ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и

воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале

начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в

7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.

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