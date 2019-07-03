О функциях института финансового уполномоченного узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, шестого июля в 20.00 и в воскресенье, седьмого июля в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что обсуждали на заседании Трехсторонней комиссии в резиденции профессиональных союзов Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как региональные IT-компании готовятся к участию в национальном проекте «Экология»; какие изменения произойдут в сфере ОСАГО и для чего появился институт финансового уполномоченного; своими взглядами на бизнес и перспективы региона в рубрике «Моё кредо» поделится член правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Борис Видгоф.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.