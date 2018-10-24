О комплексной схеме дорожного движения в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 27 октября, в 19.50 и в воскресенье, 28 октября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, зачем администрация Челябинска приняла комплексную схемуорганизации дорожного движения в мегаполисе на период до 2032 года.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: чем полезна бизнесу прошедшая в Челябинске 4-я ежегодная Всероссийская бизнес-конференция «Переговоры и медиация-2018»; почему энергетические компании проявляют активность во внедрении антимонопольного комплаенса; какие новые возможности для челябинцев открывает низкопороговый общественный центр по профилактике и помощи людям, столкнувшимся с

ВИЧ-инфекцией и гепатитом.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.