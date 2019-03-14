О перспективах диверсификации предприятий ОПК узнают зрители телекомпании "Деловой Урал"

В программе "Бизнес Большого Урала", выходящей в субботу, 16 марта, в 20.00 и в воскресенье, 17 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как осуществляется мониторинг атмосферного воздуха в Челябинске.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" управляющий директор ООО "Телекомпания "Деловой Урал" Игорь Степанов, также в выпуске: что говорили о диверсификации южно-уральских предприятий оборонно-промышленного комплекса промышленники и предприниматели в Абзаково на заседании областного правления СПП; какие инновационные решения были представлены в Челябинске на II Форуме-выставке "Формирование современной городской среды и новые стандарты ЖКХ"; какие задачи будет решать начавший функционировать в Челябинске Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале "Ваше ТВ": понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье 21.30; на канале "Интерсвязь ТВ" (цикл выходов на канале

начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании "Деловой Урал" и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.