О преференциях выпускникам корпоративной образовательной программы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 13 октября, в

19.50 и в воскресенье, 14 октября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают

о том, как прошли юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию Союза

промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие преференции дает выпускникам корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» подписанное в Челябинске соглашение между Группой ЧТПЗ, Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом имени Яковлева и Министерством обороны России; какие

возможности открывает перед Челябинским цинковым заводом пуск дополнительного отделения выщелачивания гидрометаллургического цеха; зачем филиал ОАО

«МРСК Урала» - Челябэнерго добровольно внедряет у себя

антимонопольный комплаенс.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.