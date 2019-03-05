О причинах роста спроса на вторичное жилье узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, девятого марта, в 20.00

и в воскресенье, 10 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что обсуждали промышленники и предприниматели в Абзаково на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие нарушения законодательства о рекламе чаще всего выявлялись управлением Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области в 2018 году, почему лидером продаж на региональном рынке недвижимости сейчас является вторичное жилье.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.