О приоритетах нового губернатора Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 13 апреля, в 20.00 и в воскресенье, 14 апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что в приоритетах у нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие новые темы обсуждали IT-шники в ходе ежегодной отраслевой конференции в Челябинске; как бизнес относится к внесению в Налоговый кодекс пяти основных неналоговых платежей; как общественники намерены контролировать выполнение новых национальных проектов.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.