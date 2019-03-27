О проблемах обращения с коммунальными отходами узнают зрители телекомпании "Деловой Урал"

В программе "Бизнес Большого Урала", выходящей в субботу, 30 марта, в 20.00 и в воскресенье, 31 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, с какими проблемами в работе столкнулся региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" управляющий директор ООО "Телекомпания "Деловой Урал" Игорь Степанов, также в выпуске: о каких изменениях в региональном бюджете шла речь за очередном заседании областного Законодательного собрания; как Южный Урал будет включен в реализацию национальных проектов; как в Челябинске отпраздновали Всемирный день театра.

Программу "Бизнес Большого Урала" смотрите также на канале "Ваше ТВ": понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале "Интерсвязь ТВ" (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе "Символ веры", выходящей на канале ОТВ в субботу, 30 марта, в 8.45, а также на православном канале "Союз", согласно секте вещания, будет рассказано о том, каковы особенности Крестопоклонной недели Великого поста и как прошла в Челябинске премьера спектакля "Где брат твой", в основе которого – история расстрела святых царственных страстотерпцев. Митрополит Челябинский и Миасский владыко Григорий ответит на вопросы телезрителей.

Подробнее с содержанием программ телекомпании "Деловой Урал" и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.