О проектах «Умный город» и «Электричка большого города» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, третьего ноября, в 19.50 и в воскресенье, четвертого ноября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что даст российской экономике открытие в Челябинске на площадке индустриального парка «Станкомаш» нового завода по производству высоковольтных электрических двигателей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: зачем администрация Челябинска приняла комплексную схему организации дорожного движения на период до 2032 года; как поможет развитию проекта «Умный город» налаживание сотрудничества компании «Интерсвязь» с Южно-Уральским государственным университетом; как изменится рынок пассажирских перевозок в Челябинске после реализации проекта «Электричка большого города».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.