О рациональном взаимоотношении бизнеса, власти и общества узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 19 мая, в 19.50 и в воскресенье, 20 мая, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какой может быть роль высокоскоростных железнодорожных магистралей в пространственном развитии России.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: в рубрике «Мое кредо» первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Фёдоров расскажет о своем видении оптимальных взаимоотношений предпринимательского сообщества, власти и общества; созданная в 2017 году при Челябинском театре оперы и балета имени Михаила Глинки Школа вокального искусства расширяют свой репертуар.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www.delur.tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.